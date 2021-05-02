نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 2-5- 2021

سعر الدولار اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك مقابل الجنيه





استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري ، مع استمرار البنوك في الأغلاق حيت يوم غدا الاثنين بسبب أجازة رسمية بالبلاد.. التفاصيل من هنا





أسعار الذهب اليوم الأحد 2-5-2021 في مصر

استقرت اسعار الذهب اليوم الأحد 2-5-2021 في السوق المحلي تزامنا مع عطلة بورصة الذهب العالمية .. التفاصيل من هنا





اليوم إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد القيامة

قرر البنك المركزي والبورصة المصرية، أن يكون اليوم الأحد 2 مايو 2021، عطلة رسمية في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.. التفاصيل من هنا





"الجمارك": إنشاء وحدة مركزية لإنهاء مشاكل المصدرين

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المجتمع التجاري والصناعي والمستخلصين الجمركيين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، للاستماع إلى أي عقبات يتعرضون لها في التعامل مع الجمارك، والعمل الجاد على إزالتها.. التفاصيل من هنا





1.41 تريليون درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

قال عبد الله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تشير إلى أن الأداء الاقتصادي للدولة في العام 2020 جاء أفضل من المتوقع في ظل الظروف العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19.. التفاصيل من هنا





رئيس جهاز القاهرة الجديدة يقود حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالتجمع الأول

قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، واللواء طارق راشد نائب مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة، حملة مكبرة بالتجمع الأول لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وضبط الشارع، وذلك بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث "التعمير".. التفاصيل من هنا









"الإسكان": تنفيذ 1008 وحدات سكنية كسكن بديل لسكان منطقة "زهور مايو"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمشروع زهور مايو.. التفاصيل من هنا





"التخطيط": نستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة حياة كربمة تستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل.. التفاصيل من هنا



