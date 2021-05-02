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إصابة 3 أشقاء داخل ملاهٍ في الدقهلية

الأحد 02/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب أطفال بعد سقوطهم من أورجوحة بملاهى كائئة بشارع " الفردوس " دائرة قسم جمصة، فى محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث قسم جمصة يفيد سقوط 3 أطفال من أعلى لعبة بملاهى جمصة.
بانتقالالضباط والفحص تبين إصابة كل من محمد أحمد مدحت 12 طالب مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشقيقته هنا أحمد مدحت 8 سنوات تلميذة مصابة بكسر بالساق اليسرى، وشقيقتهما ياسمين أحمد مدحت 5سنوات تلميذة مصابة بفقدان بالوعى واشتباه نزيف بالمخ، ويقيمون شارع " الثانوية " دائرة قسم اول المنصورة، باللهو على الأورجوحة المشار إليها، اختل توازنهم وسقطوا أرضا، مما أدى إلى حدوث اصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزى، وضبط القائم على تشغيل الملاهى ويدعى شادى ع. خ 35 سنة صاحب ملاهى، ومقيم كفر البطيخ ـ دمياط.
وبسؤاله، أيد ذات المضمون، وبسؤال والدة المصابين المدعوة شيماء أحمد متولى عبدالله 38 سنة ربة منزل، ومقيمة شارع " الثانوية" دائرة قسم أول المنصورة أيدت ذات المضمون، وإتهمت القائم على تشغيل الأورجوحه بالإهمال مما تسبب فى اصابة أنجالها.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢ أحوال قسم شرطة جمصه بتاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة.

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