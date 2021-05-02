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نجاح ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم بمستشفى الغردقة العام

الأحد 02/مايو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر نجاح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا وتحمل توأم، والتي وضعت حملها داخل المستشفى وحالة الأم والأطفال بصحة جيدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن عملية الولادة أجريت تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وإجراءات احترازية ووقائية صارمه وفريق طبي من اخصائى النساء والتوليد والتخدير والأطفال، وبمعاونة فريق التمريض وهم:-
دأحمد إبراهيم فهيم اخصائي نسا وتوليد
د.عبدالعزيز محمود طبيب مقيم نسا
د.عبدالله جاد طبيب مقيم نسا
د.اسلام محمد طبيب مقيم نسا
د.مصطفى عبداللاه اخصائي تخدير
د.احمد فتحي طبيب مقيم أطفال
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الأم والطفلين بصحة جيدة وعافية،وهذه أول حالة ولادة بالمستشفى لسيدة مصابة لفيروس كورونا تحمل فى توأم.
وأنه جرى وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للأطفال بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، وخضعوا للرعاية بقسم الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه جرى تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

نجاح ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم بمستشفى الغردقة العام
نجاح ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم بمستشفى الغردقة العام
نجاح ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم بمستشفى الغردقة العام
نجاح ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم بمستشفى الغردقة العام
نجاح ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم بمستشفى الغردقة العام
نجاح ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم بمستشفى الغردقة العام

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