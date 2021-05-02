تصدرت "جوجل".. كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

مع دخول المسلمين العشر الأواخر من رمضان، بدأت عمليات البحث تشتد على صلاة التهجد وكافة المعلومات الخاصة بها بجانب الطريقة التي تتم بها تلك الصلاة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن صلاة التهجد بعد زيادة البحث عنها:



- صلاة التهجد هى النوافل التى يتقرب فيها بها العبد المسلم لربه " ولهذا فهى سنه لما ثبت عن قيامها الرسول صلى الله علية وسلم بها وحيث أمرة الله تعالى فى سورة المزمل بقيام الليل وقال تعالى " يا ايها المدثر قم فأنظرك وثيابك فطر والرجز فجزر.



- روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه "كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ".



- هى آخر الصلوات التى يؤديها المسلم فى الليل وحتى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر، ويقال إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل.



- ليس لها عدد معين من الركعات، فيمكن للمسلم أن يصلى ما يشاء، ويقال أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصليها إحدى عشرة ركعة.



- صلاة التهجد كان يصليها النبي بعد منتصف الليل وكانت فرضا في حق النبي لكنها سنة في حق المسلمين.



- اختلف أهل العلم في تحديد عدد ركعات صلاة التهجد، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها مرةً أحدى عشرة ركعةً، ومرةً ثلاثة عشر ركعة، وقد اتفق العلماء على أن أقلها ركعتين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدُكم من الليلِ، فلْيَفْتَتِحْ صلاتَه بركعتَينِ خَفيفَتَينِ).



- اختلف العلماء في تحديد الحد الأقصى من ركعاتها، فقد قال المذهب الحنفي أنّ أقصى ركعاته ثمانية، أما المذهب الشافعي فقد قال أنه لا حصر لعدد ركعاتها وهو ما ذهب إليه الحنابلة أيضًا، أما المالكية فقد ذهبت إلى القول بأنّ أكثرها عشرة ركعات أو اثنتا عشرة ركعة وبعدها يُوتر المصلي بركعة واحدة.



- يستطيع المصلي أن يصلي العدد الذي يريده ويسلم في كل ركعتين، ومن ثم يُوتر بركعة واحدة، وذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه يستطيع أن يُوتر بثلاث، وذلك بأن يصلي الثلاث ركعات في تشهد واحد وتسليم واحد، أو أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ويصلي الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم فيها، وقد يُوتر المصلي بخمس يصليها جميعًا ويتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم، وقد يُوتر سبع فيصليها جميعها ويتشهد في الركعة السابعة ويسلم، وقد يُوتر تسع يتشهد في الركعة الثامنة ولا يسلم ثمّ يقوم ويأتي الركعة التاسعة ويسلّم فيها، أمّا إذا أوتر في إحدى عشرة ركعة فإنّه يصليها ركعتين، ركعتين ومن ثم يُوتر في واحدة.