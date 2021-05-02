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الطيران المدني العراقي: إجلاء الرحلة الأولى للعراقيين العالقين في الهند يوم غد الاثنين

الأحد 02/مايو/2021 - 03:11 م
الطيران العراقي
الطيران العراقي
وكالات
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قالت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، إن إجلاء الرحلة الأولى للعراقيين العالقين في الهند يوم غد الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

 

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانًا أعلنت فيه أن نسخة كورونا المتحورة فى الهند، قد تم رصدها فى 17 دولة على الأقل حتى الآن.

 

وقالت الصحة العالمية، إن "بى.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رُصِدت فى بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.

 

وكانت السلطات الصحية الهندية، سجلت أمس الأول 352.991 إصابة جديدة فى يوم واحد فى أعلى حصيلة إصابات فى العالم، إضافة إلى 2.812 وفاة فى أعلى حصيلة وطنية.

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