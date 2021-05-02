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مطرب شهير في ضيافة "رامز عقله طار" الليلة

الأحد 02/مايو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الفنان رامز جلال الليلة في الحلقة العشرين من برنامجه "رامز عقله طار"، الفنان حمادة هلال، ويُعرض البرنامج عبر قنوات mbc بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وتذاع تلك الحلقة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر عبر قناة mbc مصر.

وفي سياق آخر يُعرض للفنان حمادة هلال حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "المداح" وهو بطولة نسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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