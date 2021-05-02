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وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)

الأحد 02/مايو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد طه
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ترأس الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وفدا من المديرية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وبدأت زيارته بتهنئة الأنبا ايلاريون البراموسى أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد، بحضور قيادات الكنيسة وهدى المغربى رئيس مدينة سفاجا التى كانت ضمن المهنئين بالعيد.


كما هنأ وفد الاوقاف القمص يؤانس اديب، وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك بالغردقة بعيد القيامة المجيد، واكد الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الأحمر أن شارك فى التهنئة الشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بالمديرية والشيخ عصام السيد مفتش المساجد حيث قدموا التهانى للأخوة الاقباط فى عيد القيامة المجيد، مؤكدا على أن نحن نسيج واحد فى وطن واحد ونشارك بعضنا البعض فى كل شيء.

وكانت شهدت كنائس البحر الأحمر امس الاحد تشديدات امنية بمناسبة قداس عيد القيامة المحيد حيث تم إغلاق شارع الكنيسة بالغردقة امام الحركة المرورية وتحويلها لشوارع بديلة أثناء اداء الصلوات بالكنيسة وتم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية بمدينة الغردقة ومنع انتظار أى سيارات بالقرب من الكنائس كما تم تسيير دوريات ثابتة ومتحركة للمرور على الكنائس ومنع تواجد أى سيارات بالقرب من الكنائس والأديرة القبطية.
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)
وكيل "أوقاف البحر الأحمر" يترأس وفداً لتهنئة أسقف البحر الأحمر بعيد القيامة المجيد (صور)

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