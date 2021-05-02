"زراعة كفر الشيخ" تدشن ندوة ارشادية لمناقشة إرشادات زراعة المحاصيل الصيفية





نظمت إدارة الارشاد الزراعى بمديرية الزراعة، بمحافظة كفرالشيخ، ندوة ارشادية لمناقشة التوصيات الفنية لزراعة الذرة الشامية والمحاصيل الصيفية واستخدام الرى الحديث، برعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بطرق الوقاية الزراعية للذرة الشامية والمحاصيل الصيفية لزيادة الإنتاجية.



أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على أهمية التواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات والتوصيات الفنية. وقد أوصى بتكثيف الأنشطة الإرشادية خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الإستراتيجية والأساسية، مؤكدا على ضرورة تكثيف الأنشطة الإرشادية والتثقيفية للمزارعين والتواصل الدائم معهم وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج الزراعي.



واوضح الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعه، بمحافظة كفرالشيخ، اهم الارشادات لمزارعى الذرة الشامية والمحاصيل الصيفية، والتى شملت

" تجنب التعطيش إطاله فترات الرى خاصة أثناء التزهير ) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالى يقل المحصول وتجنب أيضًا التغريق كذا زيادة ماء الرى حتى لا يؤدى إلى إصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالى يقل المحصول، وكذلك الامتناع عن إجراء عمليتى التوريق ( إزاله الأوراق الخضراء من النباتات) او التطويش، بالإضافة إلى إزاله الجزء العلوى من النباتات بغرض تغذية المواشى، إذ أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافة وبالتالى نقل المحصول، وكذلك مكافحة الحشائش والخف، كذا التسميد الفوسفاتى والازوتى والبوتاسى، بالاضافة الى الرى ومكافحة الامراض والافات، موضحا اهمية الرى الحديث وتوعية المزارعين به فى مزارع الخضر والفاكهة والصوب الزراعية، كما حث المزارعين بالتوجه للبنك الزراعى لاستلام الحيازات الالكترونيه.