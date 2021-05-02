تسجيل 8697 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

رصدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، 8697 إصابة جديدة بفيروس كورونا و342 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغت حصيلة الإصابات في روسيا، 4 ملايين و823255، منها 110862 حالة وفاة منذ بداية تفشي الجائحة، وفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن المركز الروسي، أن 7339 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وارتفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و443922 شخصا.

وكانت العاصمة، موسكو سجلت 2699 إصابة جديدة بالفيروس و54 وفاة، فيما تعافى 1617 شخصا.