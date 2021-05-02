بعد استخدامه في الطوارئ.. ما لا تعرفه عن لقاح مودرنا

بعد منح منظمة الصحة العالمية، ترخيص الاستخدام الطارئ، للقاح مودرنا المضاد لكورونا، سلطت الأضواء على فاعليته التي وصلت لنسبة 95% ضد الحالات الحادة الطارئة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد.



ترخيص مودرنا

منحت منظمة الصحة العالمية لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد ترخيص الاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك عدد اللّقاحات المضادة لكوفيد19 التي حصلت على هذه الإجازة إلى 5 لقاحات.



تصريح إدارة الغذاء الأميركية

وسبقها، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اللقاح تصريح الاستخدام الطارئ في 18 ديسمبر 2020، في حين حصل اللقاح على ترخيص مماثل من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في 6 يناير 2021.



ما لا تعرفه عن مودرنا

ويعتبر لقاح مودرنا فعّال بنسبة 95% ضد الحالات الحادة الطارئة، وبنسبة 90% ضد جميع أشكال الفيروس.



وأجريت تجارب سريرية بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوع من جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي أثبتت أن اللقاح يمكنه معالجة المتحورات الناشئة عن الفيروس.



ويمكن إبقاء اللقاح في درجات حرارة الثلاجة العادية لمدة شهر كما يمكن تبريده لمدة 3 أشهر في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.



وسلمت شركة مودرنا، 132 مليون جرعة على مستوى العالم اعتبارًا من 12 أبريل منها 117 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة.



وكانت منظمة الصحة العالمية أدرجت 4 لقاحات سابقة للقاح مودرنا لمجابهة فيروس كورونا الذي انتشر بشكل واسع في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية وهي: لقاح فايزر بيونتك ولقاح أسترازينيكا، ومعهد سيروم في الهند، وجونسون آند جونسون.



