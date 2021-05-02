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"صحة كفر الشيخ" تطالب المحتفلين بعيد القيامة المجيد باتباع الإجراءات الاحترازية

الأحد 02/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام فريق التثقيف الصحى وخدمة المواطنين بعمل جولة ميدانية داخل الكنائس بكفرالشيخ وأماكن التجمعات وذلك لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وكذلك إلقاء محاضرات توعوية تحت شعار ( فى التباعد نجاة ) وقام بشرح الإجراءات الإحترازية والتأكيد على التباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا من مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ على سلامة وأمن الإخوة الأقباط

وفى سياق متصل هنأت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الإخوة الأقباط بعيدهم والشعب المصرى وأهل كفرالشيخ بخاصة بمناسبة شم النسيم وقالت إن مصر دائما نسيج واحد مترابط مسلمين وأقباط وأكدت على حرص المديرية على نشر ثقافة الوعى الصحى والإجراءات الإحترازية.

وقالت، إن إدارة مراقبة الأغذية قامت بعمل مرورات مكثفة على محلات بيع وتداول الأسماك المملحة وأعدمت على الفور الغير صالح منها إستعدادًا لشم النسيم وحرصا على وصول منتج غذائى آمن، كما قامت برفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات ترقبا لحدوث أى طوارىء أثناء فترة الإجازات والأعياد.

كما أكدت أيضا على جاهزية وإستعداد المستشفيات لإستقبال حالات الكورونا ووجود رصيد كافى من الأدوية والمستلزمات والأكسجين وأن الفريق الطبى مدرب على التعامل مع الحالات بحرفية ويقوم بتطبيق أحدث بروتوكولات العلاج.

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