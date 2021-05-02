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بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يخضع لفحص طبي في الاهلي

الأحد 02/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة على المخ خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان عليه.

وتعرض اللاعب إلى وعكة صحية مساء أمس، تم نقله سريعًا إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد موقفه، بعدما شعر بحالة من الغثيان والصداع القوي مع ارتفاع ضغط الدم.

ويأتي خضوع اللاعب للفحوصات والأشعة، من أجل الاطمئنان عليه، وتحديد موقفه بشكل كامل من المشاركة في التدريبات بالفترة المقبلة.

وكان كهربا عائد من إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالفترة الأخيرة وهو ما يُثير الشكوك حول تعرضه لأعراض جانبية بعد التعافي، ولذلك تقرر أن يخضع لأشعة على المخ للحفاظ على سلامته.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة، مساء غدٍ الاثنين على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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