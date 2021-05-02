كيف تعاقب الحكومة المخالفين لإجراءات كورونا؟



في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقت الحكومة، عقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بدفع غرامة عدم ارتداء الكمامة الواقية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحكومة لمخالفي ارتداء الكمامة.



تطبيق الإجراءات الاحترازية

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته بضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا في الأماكن العامة، مثل "المولات"، والمطاعم، والكافيهات.



وطالب مدبولي، بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات.



محاضر لعدم ارتداء الكمامة

ولم تترك الحكومة متابعة إجراءات كورونا للصدفة، بل نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر لـ(14535) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14495 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.



حملات على المولات

ورفعت المحافظات، درجة الاستعداد، خلال فترة الإجازات الحالية، بتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتعامل بشدة وحسم مع أي مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة في وسائل النقل الجماعي، أو تقديم "الأرجيلة".



منع الاحتفالات

بينما شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على جميع الوزارات والجهات المعنية، منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورًا.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.