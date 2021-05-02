Advertisements

كيف تعاقب الحكومة المخالفين لإجراءات كورونا؟

الأحد 02/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقت الحكومة، عقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بدفع غرامة عدم ارتداء الكمامة الواقية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحكومة لمخالفي ارتداء الكمامة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية
جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته بضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا في الأماكن العامة، مثل "المولات"، والمطاعم، والكافيهات.

وطالب مدبولي، بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات.

محاضر لعدم ارتداء الكمامة
ولم تترك الحكومة متابعة إجراءات كورونا للصدفة، بل نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر لـ(14535) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14495 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

حملات على المولات
ورفعت المحافظات، درجة الاستعداد، خلال فترة الإجازات الحالية، بتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتعامل بشدة وحسم مع أي مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة في وسائل النقل الجماعي، أو تقديم "الأرجيلة".

منع الاحتفالات
بينما شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على جميع الوزارات والجهات المعنية، منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 5 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

حال الفوز على صن داونز.. منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يوافق على ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ يوم

الزمالك يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي المعار

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

01:29 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

عاجل.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي المعار

02:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي