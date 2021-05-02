تركيا تعلن القبض على مساعد مقرب من أبو بكر البغدادي في إسطنبول

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الأحد، القبض على مساعد مقرب من زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، في إسطنبول، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سوريا.

وكشف ترامب أن البغدادي قتل في نفق بعد أن فجر سترة ناسفة. وقال إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأميركية، كانت خطيرة للغاية.

كما أضاف أن البغدادي فرعبر نفق من إحدى البلدات في سوريا. وقال: "كان يركض في نهاية نفق، ويبكي ووراءه ثلاثة من أطفاله، خلال ملاحقة الكلاب البوليسية له خلال العملية التي قتل فيها مع معاونيه. كما أكد أنه تابع العملية عبر الفيديو، مضيفاً أن زعيم داعش قتل نفسه وأطفاله بتفجير حزامه الناسف.