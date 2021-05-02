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اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات 2022 تجتمع لمتابعة الاستعدادات لتنظيم المونديال

الأحد 02/مايو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات التي سوف تقام في مصر عام 2022، سلسلة اجتماعات ومناقشات خلال الفترة من غدا الاثنين وتستمر يوميا حتى الجمعة المقبل، للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات لتنظيم البطولة والاجراءات الوقائية المفترض تطبيقها في ظل جائحة كورونا وذلك "اون لاين" عبر تطبيق "زووم".

ويترأس اجتماعات اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، في حين يحضر المناقشات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أوليج ماتيتسين رئيس الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحادين العربي والمصري للرياضة الجامعية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاعلامي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة الإعلامية، وعصام خليفة رئيس الإتحاد المصري للإسكواش، والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي، والدكتور أسامه غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، بالاضافة الى إدارة البطولة بالإتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ومجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقد قام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، والدكتور هشام الجيوشي، بتجهيز كل الملفات المفترض الاطلاع عليها للوقوف سير الاستعدادات والتجهيزات وفقا للخطة المقترحة سواء من ناحية لائحة ونظام البطولة والملاعب المستضيفة للمباريات وأماكن الاقامة والتغذية والمرافق والخدمات والتنقلات، بخلاف النواحي الطبية والتسويقية والاعلامية، بالاضافة الى حفلي الافتتاح والختام وتسليم الجوائز، وذلك قبل توزيع الادوار وتشكيل اللجان الفرعية للاشراف على كل كبيرة وصغيرة من أجل الخروج بالبطولة في أبهى صورة حيث أنه سيتم متابعتها علي الهواء مباشرة علي مستوي العالم.

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