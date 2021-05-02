بالفيديو.. النني يفتتح التسجيل لأرسنال بقذيفة مدوية





افتتح الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أهداف الجانرز في شباك فريق نادي نيوكاسل في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سانت جيمس بارك لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.





وجاء هدف المصري في الدقيقة السادسة من المواجهة وذلك عن طريق تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم ينجح الحارس دوبرفكا في التعامل معها.









وكان أرسنال قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية :-





حراسة المرمى: ريان.









الدفاع: شاكا، جابرييل، لويز، بييرين.





الوسط: سيبايوس، محمد النني، ويليان.





الهجوم: مارتينيلي، أوباميانج، أوديجارد.