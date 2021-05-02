أغنية "بسعر السوق" تجمع بين طارق الشيخ وأحمد موزة وتطرح خلال أيام





وتقول كلمات الاغنية "هابيع تقسيط وعرضكم بسعر بسيط، عملت على الخاين تخفيض ماهو اللى شارى امثالكم ده يبقى عبيط، بلا عشرة وحب بلا وجع قلب خلصنا واقفل على السيرة يااخوات بالكدب اركن على جنب خدولكم هدنة من الغيرة، كنتو بتلمعو زغلتو عيني ببص لقيتكم دهب عيرة، مش باقى عليكم وضحيت بيكم وبعلق ارخص تسعيرة .



ونشر منذ أيام طارق الشيخ برومو للأغنية التى يراهن عليها فى مشواره الفنى .



https://www.youtube.com/watch?v=i2QMTLDLeVI

إنتهى النجم طارق الشيخ من تصوير أغنية جديدة تحمل إسم "بسعر السوق" على طريقة الدويتو تجمعه بالمطرب أحمد موزه، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان طارق الشيخ ومن المقرر طرحها خلال آخر الأسبوع الحالي يوم 25 رمضان على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من القنوات الفضائية وتحمل عدد من المفاجآت.