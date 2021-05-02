فلسطين تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث سجل قطاع غزة 233 إصابة من مجمل الحالات الجديدة".

وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 326478 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.