تحرير 298 محضر كمامة وغلق 150 محلًا وسوقًا للحد من انتشار كورونا ببني سويف



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن تحرير 298 محضر وغلق 150 محلًا وسوقًا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وغلق محال ومنشآت تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات جائحة كورونا.



محافظ بني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها.



يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021م واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.



الإجراءات الاحترازية

وأكد محافظ بني سويف، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "مطلع يناير الماضي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.



298 محضر كمامة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير"الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود" وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "اليوم الأحد" تحرير 298 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع: 202 محضرا بمركز ومدينة بني سويف، و30 بسمسطا، و13 ناصر، و25 الواسطى، 18 ببا، و10 بالفشن واهناسيا، فيما تم بلغ عدد الأسواق والمحال التجارية التي تم غلقها إلى أكثر من 150 موقعا ومنشأة، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.



غلق الحدائق والمتنزهات

وفي سياق آخر، تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية، لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة والتي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غدا الإثنين.

