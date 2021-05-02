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وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح

الأحد 02/مايو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة -العلمين الجديدة - مرسى مطروح في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه كل من رئيس الهيئة القومية للانفاق ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى واستشاري المشروع والشركات المنفذة.

واستعرض استشاري المشروع الأعمال التي تم الانتهاء منها، وتضمنت الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي، وتخطيط المسار، وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار، وكذا المحطات حيث تم الإنتهاء من جميع المجسات للمحطات والانتهاء من أعمال الحفر حتي منسوب التاسيس، وجاري الإعداد لصب الخرسانة العادية للاساسات لهذه المحطات.

وتابع أنه تم الإنتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات وتم اعتماده وتم التنسيق علي التصميم الانشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية، وجاري أعمال التصميم الانشائي التفصيلي للتنفيذ.

فيما أوضحت وزارة النقل أنه جاري البدء الفوري بالتزامن مع تلك الأعمال، فى تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، إلى جانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكد وزير النقل خلال جولته على أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة، التي سيتم تنفيذها.

وأضاف أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار السخنة مطروح تبلغ 250 كم ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كمالساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كمالساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم ساعة.

وأوضح كامل الوزير أن المشروع يشمل على عدد 20 محطة منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 12 محطات إقليمية، لافتا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الأزدحام المرورى ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة.

وتابع أنه يساعد على إحتواء الزحف العمرانى، تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وأكد وزير النقل على أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية او الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها او نقل الخامات اليها.
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مرسى مطروح

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