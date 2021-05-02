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صياد بالغردقة لـ"لفجر" الفسيخ يقوى المناعة ويقى من الإصابة بكورونا (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قال محمد أحمد إبراهيم، صياد منذ 35 عاما بمدينة الغردقة، إن شم النسيم هذا العام ياتى فى شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى أنه ياتى شم النسيم فى رمضان كل 30 عاما.

وأضاف محمد أحمد إبراهيم، خلال تصريحات خاصة لـ " لفجر"، أن موسم شم النسيم جاء تزامنًا مع إنتشار فيروس كورونا المستجدة، موضحًا أن الفسيخ هو افضل الأكلات لتقوية المناعة وذلك لما يحتويه من فوائد أيضا الإضافات التي يتبل بها عند تجهيزة قبل تناولة من بصل والليمون.


ويحتفل المصريون غدًا الإثنين بشم النسيم، والذى ياتى فى شهر رمضان المعظم، حيث يقبل المصريون تلك الأيام على شراء الأسماك المملحة منها الفسيخ والرنجة والتي تعتبر وجبات رئيسية خلال تلك الأيام أعتاد عليها جميع الشعب المصري للاحتفال بهذا اليوم.

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