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روسيا تنفذ غارات مكثفة على البادية السورية

الأحد 02/مايو/2021 - 03:51 م
غارات
غارات
وكالات
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نفذت الطائرات الحربية الروسية، اليوم الأحد، غارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم داعش في سلسلة جبل البشري عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب، حماة، الرقة.

 

جاء ذلك وسط تحضيرات متواصلة من قبل قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لها وللروس للبدء بعملية عسكرية واسعة ضد التنظيم في ريفي حماة والرقة.

 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 4 عناصر في قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وأصيب 8 على الأقل بجراح، في استهدافات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بريف تدمر ضمن بادية حمص الشرقية خلال الساعات الفائتة.

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غارات سوريا روسيا البادية السورية

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