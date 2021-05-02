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عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

الأحد 02/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعربت جماهير الفريق الأول لكرة القد بنادي مانشستر يونايتد عن غضبها بصورة واضحة اليوم الأحد وذلك أمام ملعب أولد ترافورد قبل المواجهة المنتظرة لكتيبة سولسكاير أمام ليفربول في البريميرليج.

تأتي إحتجاجات الأسبوع الجاري بسبب مطالبة عائلة جليزر الأمريكية بالرحيل عن النادي وذلك بعد موقف الإدارة الخاص ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان فريق نادي مانشستر يونايتد ضمن إثني عشر فريقًا أعلنوا عن بطولة دوري السوبر الأوروبي بأرباح قياسية مستقبلة عن رابطة الدوري الانجليزي والاتحاد الأوروبي.

الأمر الذي جعل عدد كبير من الجماهير تتوافد على ملعب أولد ترافورد منددة بالموقف الذي إتخته الإدارة مطالبين برحيلها على الفور .

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مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الانجليزي

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