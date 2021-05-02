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ديزر تطلق أداة جديدة للوصول إلى موسيقاك المفضلة بشكل مباشر على الويب

الأحد 02/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلقت المنصة العالمية Deezer مشغل التطبيقات المصغر الجديد على الإنترنت، وسواء كنت ناشرًا لموقع ويب أو فنانًا أو تبحث فقط عن طريقة جديدة لمشاركة الموسيقى، ديزر يسهل عليك "دمج الموسيقى والأغاني والقوائم المفضلة" في المحتوى الخاص بك على الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تجديد مشغل ديزر بميزات جديدة تمامًا وسيكون المستخدم الآن قادرًا على تفضيل ومشاركة أي مقاطع صوتية وبودكاست وقوائم تشغيل وألبومات، ووضعها على الويب أو في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحتاج منشئو المحتوى ببساطة إلى تحديد المحتوى الصوتي والتوجه إلى الصفحة المقصودة المخصصة لـ Deezer لإنشاء "الأداة" الخاصة بهم.

يستغرق الأمر بضع ثوان حيث يمكنهم لصق عنوان URL الخاص بالمحتوى لإنشاء رمز تضمين سريع لأي موقع ويب أو مدونة، وتتيح لك الصفحة أيضًا ضبط الحجم وتصميم الخلفية للمشغل المضمن، كما يمكن للمستخدم أيضًا إنشاء عنصر واجهة مستخدم تلقائيًا لأي أغنية أو ألبوم أو فنان أو قائمة تشغيل متاحة للجمهور.

إذا كنت تستخدم Deezer على الويب ، فكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى قائمة "مشاركة" والضغط على الزر الموجود على اليمين، وبمجرد تضمين الأداة في الموقع أو المنشور الاجتماعي، يمكن للقراء سماع أي محتوى مميز ومشاركته وتفضيله، ويتضمن ذلك الأغاني والفنانين وقوائم التشغيل والألبومات أو حلقات ومسلسلات البودكاست.

من جهته قال نيكولاس بينوتو، مدير حلول الشراكة في Deezer : "سواء كنت فنانًا يروج لألبوم ، أو من محبي الموسيقى ويريد مشاركة مقطع صوتي مذهل، فإن أدواتنا المخصصة مصممة لمساعدتك على الاستماع إليك، كل ما تحتاج إلى اتباعه هو عمليتنا البسيطة المكونة من ثلاث خطوات لتضمين أي عنصر واجهة مستخدم من اختيارك".

يشار إلى أن مشغل الويب القابل للتضمين من Deezer متاحًا الآن في جميع أنحاء العالم، ولبدء تضمين الأداة في مقالاتك ومدوناتك ومنشوراتك، ما عليك سوى التوجه إلى widget.deezer.com.

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