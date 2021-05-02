مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على محلات الفسيخ والرنجة ببني سويف



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن تحرير محاضر لمخالفات في حملة على محلات الأمن الغذائي وأماكن تداول الأسماك واللحوم المجمدة بالتزامن مع شم النسيم، وذلك خلال حملة لمكتب مراقبة الأغذية بمركز ناصر شمال المحافظة.



محافظ بنى سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو إحتكار السلع، وذلك بالتزامن مع اعياد الربيع وشم والنسيم والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك.



وكيل صحة بني سويف

حيث تبين من التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة "د.محمد يوسف" الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن، بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة ناصر الصحية "تحت إشراف الدكتورة نعمة أبو مسلم مديرة الإدارة والدكتورأحمد عبدالفتاح مدير الوقائي بالإدارة" بعمل حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائي والسوبرماركتس ومحلات بيع الأسمال المدخنة والمملحة.



أسماك ولحوم مجمدة

وأسفرت الحملة عن سحب 12 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومشويات وياميش رمضان لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات وحمل شهادات صحية، فيما تم إعدام 35 كيلوجرام من الأسماك المجمدة، وذلك لتغير الخواص الطبيعية بها.

