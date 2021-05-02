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مفاجأت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك
الأحد 02/مايو/2021 - 03:59 م
محمد زويد
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يستضيف إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم ، مباراة هامة و قوية بين الزمالك و بيراميدز في قمة الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، في تمام الساعة 9 و النصف مساءً.
ومن المتوقع أن يبداء بيراميدز اللقاء كالتالي :
حراسة المرمى : شريف إكرامي.
خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.
خط الوسط : محمود حمادة - دونجا - عبدالله السعيد - إسلام عيسى - رمضان صبحي.
خط الهجوم : جون أنطوي.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الـثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة ، بينما يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.
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