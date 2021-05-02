أمين الفتوى يوضح حكم إمامة الطفل البالغ 8 سنوات للصلاة (فيديو)

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صلاة الجماعة خلف الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات.



وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، عن تسأل لسيدة تقول: "ما حكم صلاة الجماعة من أبني الذي يبلغ من العمر 8 سنوات؟".



وقال "ممدوح"، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، إنه تصح الصلاة خلف الطفل إذا كان مميز ويعلم كيف يقيم الصلاة مستوفيًا أركانها وشروطها.

