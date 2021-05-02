اعتقال شخص حاول إضرام النار بمستودع للأوكسجين في مستشفى بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، اعتقال شخص حاول إضرام النار بمستودع للأوكسجين في مستشفى بالكرخ ببغداد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني بالعراق، عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.