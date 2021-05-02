قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في البريميرليج





تقام اليوم الأحد مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





تنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي خاصةً وأن القناة القطرية تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.