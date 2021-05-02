القبض على 4 تجار مخدرات بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وضبط أسلحة نارية وبيضاء وكميات من الطلقات خلال حملة أمنية بطوخ، وجرى التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد شن حملة أمنية استهدفت دائرة المركز، أسفرت عن ضبط 2 قطعة سلاح ناري، وكمية من الطلقات النارية بحوزة متهمين اثنين، وضبط 5 قضايا مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وضبط قطعة سلاح أبيض.



كما جرى ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2241 حكم قضائى متنوع وتولت النيابة التحقيق.