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لاتسيو يحقق فوز كبير على جنوى برباعية في الدوري الإيطالي

الأحد 02/مايو/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
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حقق نادي لاتسيو فوز ثمين وصعب على جنوى بنتيجة 4 - 3  اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة  الـ34 من الدوري الإيطالي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس ، والذي يشارك صاحبه في التصفيات المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل ، وبفارق نقطتين فقط خلف يوفنتوس. وتجمد رصيد جنوى عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما خواكين كوريا وشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 30 و34 من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني، أضاف لويس ألبرتو وخواكين كوريا هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 48 و56.

وسجل جنوى أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني بتوقيع آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47 وجانلوكا سكاماكا وإلدور شومورودوف في الدقيقتين 80 من ضربة جزاء و81.

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