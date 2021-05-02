صحة المنيا تضبط 6 منشآت غذائية غير مرخصة وتحرر 99 محضرا لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

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صحة المنيا تضبط 6 منشآت غذائية غير مرخصة وتحرر 99 محضرا لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية
الأحد 02/مايو/2021 - 04:21 م
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، وذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم.
وشدد محافظ المنيا، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الإدارة العامة للطب الوقائى"إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وأوضح أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وقد أسفرت عن تحرير 99 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وتم ضبط عدد 6 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى انه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وشدد محافظ المنيا، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الإدارة العامة للطب الوقائى"إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وأوضح أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وقد أسفرت عن تحرير 99 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وتم ضبط عدد 6 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى انه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
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