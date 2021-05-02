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صحة المنيا تضبط 6 منشآت غذائية غير مرخصة وتحرر 99 محضرا لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

الأحد 02/مايو/2021 - 04:21 م
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، وذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم.
وشدد محافظ المنيا، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الإدارة العامة للطب الوقائى"إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وأوضح أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وقد أسفرت عن تحرير 99 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وتم ضبط عدد 6 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى انه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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