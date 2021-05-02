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محافظ المنيا يوجه بتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي خلال الأيام القليلة القادمة

الأحد 02/مايو/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة، لإنجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وفقًا للجدول الزمنى الموضوع، لإنهاء كافة أعمال الرصف باتجاهي الشارع، خلال الأيام القليلة القادمة، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المحافظ لدفع العمل وتذليل كافة العقبات أمام انهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وممثلي الشركة المنفذة لأعمال الرصف.
قال المحافظ، انه تم وضع جدول زمني عاجل، يشمل تفاصيل أعمال الرصف بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يبدأ من مساء اليوم، عن طريق الدفع بمعدات لتمهيد الحارة الغربية من الطريق، بالتنسيق مع إدارة المرور، لرفع السيارات بالحارة تسهيلا لتنفيذ اعمال الشركة المنفذة، وكذلك الدفع لإنهاء الأعمال بالحارة الشرقية خلال الأيام القليلة القادمة ليتم الانتهاء من رصف الشارع وعودته بكامل طاقته.
أكد المحافظ، انه يشعر بمدى معاناة المواطنين، لطول وتعطل الأعمال بذلك الشارع الحيوي، مشيرا الي أن سبب التاخير في الاعمال يرجع الي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستبدال شبكة المياه بطول الشارع نظرا لتهالك الشبكه القديمة،ولفت الى أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لاعادة التأهيل والرصف، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

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