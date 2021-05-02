تركي آل شيخ يهنئ الشعب العربي بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدم المستشار تركى آل الشيخ ،رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بالتهنئة بالشعب المصري والعربي بمناسبة عيد القيامة المجيد.









وكتب تركي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، :" كل عام وكل اخوانا المسيحيين بخير وسلام عيد قيامه مجيد".



