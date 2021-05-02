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تركي آل شيخ يهنئ الشعب العربي بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأحد 02/مايو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تقدم المستشار تركى آل الشيخ ،رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بالتهنئة بالشعب المصري والعربي  بمناسبة  عيد القيامة المجيد.


وكتب تركي، عبر حسابه الرسمي على موقع  تويتر، :" كل عام وكل اخوانا المسيحيين بخير وسلام  عيد قيامه مجيد".

في سياق آخر أعلن المستشار تركي آل الشيخ،  مؤخراً  عن  إتاحة عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان لأول مرة على منصة شاهد، وذلك من خلال مقطع ڤيديو من المسرحية نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، مُعلقاً عليه، :" مدرسة المشاغبين لأول مرة بالألوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه".

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