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الإستئناف تؤيد قرار خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي

الأحد 02/مايو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أيدت لجنة الإستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لصالح نادي النجوم لكرة القدم خلال 30 يوماً من تاريخ 23 فبراير 2021.

وقررت اللجنة قبول تظلم النادي الإسماعيلي في هذا الشأن شكلاً إلا إنه تم رفضه موضوعاً.

يأتي ذلك بعد حصول نادي النجوم لكرة القدم على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون و 250 ألف دولار بالإضافة الى 6 ألاف فرانك سويسري من نسبة بيع اللاعب إبراهيم حسن من النادي الإسماعيلي إلى نادي الزمالك.

وطعن النادي الإسماعيلي على الحكم في المحكمة الفدرالية السويسرية إلا أنه تم رفض الطعن.

وأمهلت لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم النادي الإسماعيلي شهراً لتنفيذ الحكم خلال 30 يوماً بدءاً من تاريخ 23 فبراير الماضي ، وإلا سيتم خصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي.

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