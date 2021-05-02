عمرو الدرديرى: الزمالك يرفض خوض القمة المقبلة بحكام مصريين

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 10 مايو المقبل.





وأكد عمرو الدرديرى المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه يرفض خوض مباراة القمة القادمة مع الاهلى المقرر لها الاحد المقبل بحكام مصريين .





وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"الزمالك يرفض خوض القمة المقبلة بحكام مصريين ، ليس معنى أن المباراة الأولى لعبت بطاقم تحكيم مصري أن نوافق على خوض المباراة الثانية بحكام مصريين أيضاً".





وأكمل المتحدث الاعلامى للزمالك :" لم نكن موافقون على التحكيم المصرى في القمة الأولى وظهرت بعض الأخطاء في المباراة مثل إضاعة الوقت من الفريق المنافس لذا نرفض وجود طاقم تحكيم مصري للقمة القادمة".





وأتم :"سنخاطب اتحاد الكرة بهذا الشأن لحسم الامر سريعاً".