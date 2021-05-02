بدء العمل في بناء مبنى سكني لطبيبات طب الأزهر بدمياط بمساحة 600 متر مربع

أعلنت جامعة الأزهر بدء العمل في تأسيس وإنشاء المرحلة الأولى لمبنى سكني لطبيبات كلية طب بنات الأزهر بدمياط على مساحة 600 متر مربع.



وقال الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، إن قطاع طب الأزهر بدمياط شهد طفرة كبيرة غير مسبوقه على كافة المستويات، بفضل دعم قيادات الجامعة، كان آخرها اعتماد كلية طب الأزهر بدمياط الأربعاء الماضي، وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة التعاون بين قيادات قطاع الطب بجامعة الأزهر بدمياط، بقيادة الدكتور محمود ميدان عميد الكلية، ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، ومدير وحدة الجودة، وجميع منسوبي الكلية.

وأضاف عميد كلية الطب أن المرحلة الثانية من المشروع سوف تتضمن إقامة مبنى سكني للأطباء على نفس المساحة وبذات المستوى، بهدف توفير المناخ المناسب للأطباء لمساعدتهم على أداء رسالتهم بالشكل المناسب.

جدير بالذكر أن أطباء جامعة الأزهر بدمياط قاموا بأداء مشرف منذ بداية جائحة كورونا في مارس الماضي 2020م، وحتى اليوم من خلال مشاركتهم في مستشفيات العزل في دمياط والمحافظات المجاورة، إضافة لتدريب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة.