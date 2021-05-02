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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد
الأحد 02/مايو/2021 - 04:33 م
حسام مجدي
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استقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي.
وفيما
يلي تشكيل ليفربول لمباراة اليوم:
في
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في
خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.
في
خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا.
فس
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.
وتعد
مواجهة اليوم صراع خاص بين ليفربول ومانشستر يونايتد، نظرا للصراع الشرس بين
الفريقين على مدار التاريخ.
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