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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد

الأحد 02/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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استقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وفيما يلي تشكيل ليفربول لمباراة اليوم:

 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

 

في خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا.

 

فس خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.

 

وتعد مواجهة اليوم صراع خاص بين ليفربول ومانشستر يونايتد، نظرا للصراع الشرس بين الفريقين على مدار التاريخ.

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