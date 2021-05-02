محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد

استقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي تشكيل ليفربول لمباراة اليوم:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا.

فس خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.

وتعد مواجهة اليوم صراع خاص بين ليفربول ومانشستر يونايتد، نظرا للصراع الشرس بين الفريقين على مدار التاريخ.