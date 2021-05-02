نشرة حوادث الفجر: بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا وفرقته

محكمة العدل: مشروعات الدولة لا يجب أن تؤثر على حجم مياه البلاد المتشاطئة



أجري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المعروف، دراسة بعنوان:" مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية"، توثيقًا لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار. ولمزيد من التفاصيل



الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفلة بالغربية



تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، لاختطافه ابنة شقيقه (طالبة) لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه.ولمزيد من التفاصيل



بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا وفرقته



قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا وفرقته، بعد ظهور بيكا وفرقته صباح اليوم، وهم بأحد الكافيهات يدخنون الشيشة وبمكان مزدحم غير مكترثين بتعليمات الدولة التي تلزم الجميع بالإجراءت الاحترازية وهذا ما يعد استهانه بتلك التعليمات. وكذلك الترويج لعدم الانصياع لتلك للأوامر الحكومة. ولمزيد من التفاصيل



تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية "الحزام الأخضر" إداريًا لدور يونيو



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر» المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و٣ من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، بقيمة ٢٨ مليون جنيه، إداريا لدور يونيو نظرا لوجود عطلة رسمية. ولمزيد من التفاصيل

أجري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المعروف، دراسة بعنوان:" مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية"، توثيقًا لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، لاختطافه ابنة شقيقه (طالبة) لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا وفرقته، بعد ظهور بيكا وفرقته صباح اليوم، وهم بأحد الكافيهات يدخنون الشيشة وبمكان مزدحم غير مكترثين بتعليمات الدولة التي تلزم الجميع بالإجراءت الاحترازية وهذا ما يعد استهانه بتلك التعليمات. وكذلك الترويج لعدم الانصياع لتلك للأوامر الحكومة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«الحزام الأخضر» المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و٣ من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، بقيمة ٢٨ مليون جنيه، إداريا لدور يونيو نظرا لوجود عطلة رسمية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار: