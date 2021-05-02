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تداول 27 سفينة و2964 شاحنة بميناء دمياط

الأحد 02/مايو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة و2964 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32109 أطنان، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35452 طنا، فيما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 367 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة (يوسفي وفراولة وبرتقال وبطيخ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وسلوفينيا وسنغافورة واندونيسيا والمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 341 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 159829 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97708 أطنان.

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