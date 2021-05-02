رئيس مدينة سفاجا : غلق جميع الشواطئ بشم النسيم وتشديد الإجراءات ضد كورونا



أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عن إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات في المدينة خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم.



مشددةً على متابعة الإدارات المختصة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد كورونا في جميع المنشأت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة.



ولفتت المغربي إلى تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم في المنشآت العامة والحكومية بجميع قطاعات المدينة والأحياء والمواقف، والمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافتيريا والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين، ومع منع أي صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.





وناشد رئيس المدينة، جميع المواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة في الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في شم النسيم لمنع انتشار فيروس كورونا، بين أبناء المجتمع في سفاجا والزائرين، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى حرصا على سلامتهم.



وطالبت المغربي، للأجهزة المعنية علي مستوي المدينة وعلي الإدارة الصحية، بتكثيف حملات التوعية، والإرشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من استخدام مواد مكافحة العدوي من الكحول في الإيدي، وارتداء الكمامات خلال الخروج من المنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة، وعدم التجمعات في أي مكان، ومنع الإحتفالات، في القاعات، ومنع الأفراح، ومراجعة الأطباء حالة الشعور بأي أعرض مرض، أو إشتباه، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل المصالح الحكومية والمنشآت العامة.

