Advertisements
عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا
الأحد 02/مايو/2021 - 04:41 م
محمد أيمن
Advertisements
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا ضيفه فريق نادي برشلونة في المواجهة التي تجمع الفريقان على ملعب ميستايا لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تُنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الاسباني ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي..
في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements