مفتي الجمهورية يوضح فضل العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر من رمضان .. تبدأ من ليلة اليوم خير أيام الدنيا والأيام التي أقسم بها ربنا جل وعلا في قوله تعالى: "والفجر وليالٍ عشر".

العشر الأواخر من رمضان





وتصدرت العشر الأواخر من رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث تعتبر الليلة هي أولى تلك الليالي التي يزيد الفضل بها.





فضل العشر الأواخر من رمضان





ومن جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضل العشر الأواخر من رمضان خلال أحد لقاءاته الرمضانية.





أهمية العشر الأواخر من رمضان





وقال مفتي الجمهورية إن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها؛ فالله يختصها بالعناية والاهتمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحينها وينتظرها ليتقرب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة





العشر الأواخر من رمضان المباركة





وأوضح الدكتور شوقي علام أن العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.





الأعمال الطيبة في العشر الأواخر من رمضان





وأكد فضيلته على ضرورة أن يزيد المسلم من إحسانه في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك - العشر الأواخر من رمضان- ويجتهد لاستدراك ما فاته؛ فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أَهْلَهُ.





تفضيل العشر الأواخر من رمضان





وفُضِّلَت العشر الأواخر من رمضان على سائر أيام العام بوقوع ليلة القدر ضمن زمانها المبارك؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ في العشر الأواخر مِن رمضان"، حسلبما قال علام.





العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر





وأشار علام إلى أن العشر الأواخر من رمضان بها ليلةٌ ساطعةُ البدر، جليلةُ القدر، عظيمةُ الأجر –ليلة القدر- يعدل ثوابُها ما يزيد على ثلاثةٍ وثمانين عامًا، لذا حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن تحريها.





عقوبة عدم اغتنام العشر الأواخر من رمضان





ولفت فضيلة الشيخ مفتي الديار المصرية إلى عظم خسارة من لم يغتنم الفضل فيها، فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: دخل رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذا الشهرَ قد حَضَرَكُم، وفيه ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ، مَن حُرِمَها فقد حُرِمَ الخير كله، ولا يُحرَمُ خيرَها إلا محروم".





الاستعداد لـ العشر الأواخر من رمضان





ودعا فضيلته إلى ضرورة الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان باطنًا بالتوبة الصادقة، وتخليص القلب من الشحناء والأحقاد، ويجتمع مع هذا حسن الظاهر بالتطهر والتطيب ولبس أحسن الثياب.







