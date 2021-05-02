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الرئيس الإيراني: نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا

الأحد 02/مايو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنهم "يقتربون من رفع العقوبات المفروضة عليهم، ومتفائلون بمحادثات فيينا وعودة النمو والتنمية الاقتصادية للبلاد".

 

وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومية، قال حسن روحاني: "ربما نشهد انفراجة مهمة في الأسابيع المقبلة بشأن العقوبات على بلادنا".

 

وأضاف روحاني: "ثمة أطراف داخلية وأخرى خارجية مستفيدة من استمرار العقوبات تسعى لعرقلة مسار فيينا".

 

وبدأت المحادثات النووية الإيرانية الشهر الماضي في فيينا، حيث يلتقي باقي أطراف الاتفاق النووي، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فندق بينما يقيم الوفد الأمريكي في فندق آخر.

 

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

 

وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

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