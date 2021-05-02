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استشاري أوبئة بالصحة العالمية يكشف حقيقة تحور فيروس كورونا في مصر

الأحد 02/مايو/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تحور جديد لفيروس كورونا، ولكن ما يحدث بالهند ليس سببه تحور الفيروس، وإن كان التحور يساهم في سرعة الانتشار، موضحًا الهند به تعداد سكاني كبير، وتشهد العديد من المناسبات الدينية والتي تجعل من الصعب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتسببت في الكارثة التي تشهدها الهند.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية في الهند كانت تعد قوية نسبية، ولكن الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بكورونا تسببت في انهيار عدد كبير من منشآتها، منوهًا بأن.

وتابع استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن التحور الذي حدث في الهند هو تحور مختلف عن التحورات السابقة وهو تحور في نوعين من البروتين في وقت واحد، بما يساهم في انتشار الفيروس بالهند، موضحًا أن العالم أجمع مستعد لاستقبال السلالة الهندية، ولكن مازالت الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتناول اللقاحات يحمينا من هذا، مشددًا على أن درجة صعوبة المرض ليس أشد من السلالة السابقة ولكن مشكلته في سرعة انتشاره، منوهًا بأن سيناريو الهند ليس الوحيد المتاح وهناك سيناريوهات أكثر سوءً وقد يظهر تحور أخر للفيروس، والحل الوحيد الحد من انتشار الفيروس لمنع تحوره.

ونوه، بأن الفيروس يتحور عندما ينتقل لشخص جديد، وقد ينتج عن ذلك ظهور سلالات جديدة من الفيروس، مشددًا على أن اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامة والتباعد الحل الوحيد لتقليل انتشار الفيروس ومنع تحوره، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي تحور لفيروس كورونا في مصر، ولكن الفيروس لا يعرف حدود، ومصر ليس بمنأى عن العالم.

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