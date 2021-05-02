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بالقوة الضاربة.. سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول
الأحد 02/مايو/2021 - 04:46 م
حسام مجدي
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أعلن النرويجي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي لفريقه أمام ليفربول في موقعة الليلة بين الفريقين بالبريميرليج والتي تنطلق بعد قليل.
وجاء تشكيل اليونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: دين هيندرسون
الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاي ماجواير – لوك شاو.
الوسط: فريد – سكوت ماكتومناي – برونو فيرنانديز – بول بوجبا.
الهجوم: ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود.
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