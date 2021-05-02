بالقوة الضاربة.. سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

أعلن النرويجي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي لفريقه أمام ليفربول في موقعة الليلة بين الفريقين بالبريميرليج والتي تنطلق بعد قليل.





وجاء تشكيل اليونايتد كالتالي:





حراسة المرمى: دين هيندرسون





الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاي ماجواير – لوك شاو.





الوسط: فريد – سكوت ماكتومناي – برونو فيرنانديز – بول بوجبا.





الهجوم: ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود.



