مواعيد صلاة التهجد وعدد ركعاتها وفضل تأديتها

زاد البحث عن صلاة التهجد مع دخولنا بالعشر الأواخر من رمضان، التي تبدأ من مغرب اليوم الأحد، حيث يحافظ على تأديتها الكثيرون.





صلاة التهجد





وتعتبر صلاة التهجد من النوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، هى سنة لما ثبت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلّم بها، حيث أمره الله تعالى فى سورة المزمل بقيام الليل.





فضل صلاة التهجد

توجد العديد من الفضائل الناتجة عن صلاة التهجد لذا فهي سنة ثابتة عن النبي، وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنالنبي صلى الله عليه وسلم كان يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ.





أهمية صلاة التهجد





وتقرب صلاة التهجد العبد من ربه وتجعله يفوز بالثواب وينال الأجر والحسنات وإجابة الدعاء، فالمسلم ترك واستغنى عن راحة النّوم إلى طلب الله تعالى والوقوف بين يدي الله جل وعلا.





أفضل توقيتات صلاه التهجد

ويفضل أن تؤدى صلاة التهجد من بعد صلاة العشاء، وهى آخر الصلوات التى يؤديها المسلم فى الليل وحتى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر، ويقال إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل.





ما يجب على المسلم قبل تأدية صلاة التهجد





ينبغي على المرء المسلم قبل أن يؤدي صلاة التهجد أن يصدق النية للنهوض من نومه، ثم يتوضأ ويحسن وضوءه ويفتتح صلاته بركعتين خفيفتين على نية الصلاة، ومن ثم يصلى ركعتين ركعتين، كما ثبت عن النبى عليه أفضل الصّلاة والسلام.





ما هي عدد ركعات صلاة التهجد ؟

أجمع العلماء أنه لا توجد عدد ركعات معينة لتأدية صلاة التهجد حيث يمكن للمرء المسلم أن يصليها كما يشاءويقال أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصليها إحدى عشرة ركعة، وهو الأمر الذي يعتاد عليه الغالبية.







