محافظ القليوبية يتابع سير منظومة النظافة بالخصوص وحي شرق شبرا

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.



بدأ المحافظ الجولة بمتابعه أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص، وحي غرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.



وخلال الجوله تابع المحافظ أيضا أعمال رفع القمامة من أعلى الطريق الدائري بالخصوص، وبشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، موجها بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات، والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور ايث تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية.



وشدد المحافظ على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة.



وتابع الهجان جولته بمتابعة مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم، حيث تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كما تفقد موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي، ووجه بإزالة أي معوقات تواجه المشروع.



واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف التي تجرى بشارع مستشفى الأمل بطول 400 متر، حيث سيجرى عمل بلدورات وأرصفة وأماكن لانتظار السيارات، وتقليل مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام عن شارع الخدمة الاجتماعية.



جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء خالد محمدي رئيس مدينه الخصوص والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها.