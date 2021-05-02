تداول 397 شاحنة و37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر





شهدت موانئ هيئة البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 397 شاحنة، و37 ألف طن بضائع عامة.





وبحسب بيان صدر عن هيئة الموانئ، اليوم الأحد، فإن حركة تداول شاحنات البضائع شهدت تداول 397 شاحنة.. بينما بلغ حجم تداول البضائع العامة 37000 طن بضائع، وشملت حركة الواردات 35000 طن بضائع و249 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع و148 شاحنة.





واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي سفينة وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم والسفينتين (الحرية وأمل) بينما غادرته السفينتان (الحرية ودليلة).. كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة "سينا" وغادرت ميناء بور توفيق السفينة "شنغهاى إم".