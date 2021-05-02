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محمد الطويلة: لن نكتفى بخصم ثلاثة نقاط من الاسماعيلى وسنطالب بخصم ستة

الأحد 02/مايو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف محمد الطويلة رئيس نادى النجوم ، أنه لن يكتفى بخصم ثلاثة نقاط فقط من رصيد الاسماعيلى وسيطالب بخصم ستة نقاط.

 وقال الطويلة في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" تم قبول تظلم الاسماعيلى شكلا ورفضه موضوعا ، ومش مبسوط لان الحكم تأخر سنة وشهرين ، احكام الفيفا تنفذ بشكل سريع ولكن وجدنا مماطلة ليس من الاتحاد الحالي ، ولكن نشكر أحمد مجاهد لانه يعمل بحيادية ودون تدخل ".

وأكمل رئيس نادى النجوم :"قرار خصم 3 نقاط فقط ظالم للغاية كان ينبغي خصم 6 نقاط ، كنت أتعشم ان تغلظ لجنة التظلمات العقوبة ، وسوف نخاطب اتحاد الكرة من غداً بشأن تغليظ العقوبة".

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم ثلاث نقاط من الاسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة اصدار قرارها في التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.

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من الإسماعيلي محمد الطويلة خصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي ثلاث نقاط من الإسماعيلي

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